الاحتلال يحتجز عددا من المزارعين شرق قلقيلية

وطن: احتجزت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، عددا من المزارعين في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، ونكّلت بهم، ومنعتهم من قطف ثمار الزيتون.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال اقتحموا منطقة "الجباه" القريبة من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في "جبل محمد" شرق البلدة، واحتجزوا عددا من المزارعين ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون من ساعات الصباح الأولى ولغاية المساء.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أجبرت المزارع صهيب عباس على إنزال محصوله من الزيتون عن العربة، والمعبأ بنحو 60 كيسا، وقاموا بتمزيق الأكياس ونثر حبات الزيتون أرضا، بطريقة استفزازية.