الاحتلال يقتحم بلدتي ترقوميا وبيت كاحل وينكل بالمواطنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بلدتي بيت كاحل وترقوميا غرب الخليل، وداهمت منازل المواطنين ونكلت بهم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيت كاحل وانتشرت على الطرق الرئيسية وفي محيط منازل المواطنين، وأطلقت قنابل الغاز السام باتجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن اصابات أو اعتقالات .

وفي بلدة ترقوميا، أفاد رئيس البلدية محمد فطافطة لمراسلنا، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونشرت دورياتها في كافة أحيائها، وأغلقت عددا من الطرق ومنعت المواطنين من التنقل، وأوقفت عددا منهم واحتجزت آخرين لساعات طويلة واعتدت عليهم بالضرب.

كما داهمت قوات الاحتلال عددا كبيرا من منازل المواطنين، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وتمركزت في خمسة منازل بعد أن نكلت بأصحابها، واحتجزتهم في غرف وأغلقت عليهم الأبواب.

وفي سياق متصل، انسحبت قوات الاحتلال الاسرائيلي من بلدة اذنا غرب الخليل، بعد اقتحام استمر لأكثر من 15 ساعة، تخلله مداهمات واسعة وتفتيش لمنازل المواطنين، والاستيلاء على منازل وتحويلها لثكنات عسكرية ومراكز تحقيق ميداني لساعات طويلة، واحتجاز عدد كبير من الشبان وإخضاعهم للتحقيق الميداني، بعد تعرضهم للضرب والتنكيل الشديد.