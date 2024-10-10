حزب الله يقصف شمالي حيفا بصلية صاورخية كبيرة.. ويواصل التصدي لقوات الاحتلال عند الحدود

وطن: تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله-، استهداف مواقع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته شمالي فلسطين المحتلة، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

كذلك، تستمر المقاومة بالتصدي لمحاولات التوغل البري، لقوات الاحتلال عند الحدود، موقعةً جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وأعلنت المقاومة، أنّها استهدفت عند الساعة 4:15 من بعد ظهر اليوم الخميس، تجمعاً لجنود الاحتلال في محيط جبانة يارون، بصلية صاروخية.

واستهدف مقاتلو المقاومة، عند الساعة 4:40، تجمعات لجنود الاحتلال جنوبي يرؤون، بصلية صاروخية.

كذلك، أعلنت قصفها منطقة "زوفولون" شمالي مدينة حيفا المحتلة، بصلية صاروخية كبيرة، عند الساعة 3:45 من بعد ظهر اليوم.

واستهدف المقاتلون، عند الساعة 3:30، قواتاً لجنود الاحتلال، أثناء تقدمها في اتجاه منطقة الكنَيسة بين ميس الجبل ومحيبيب، جنوبي لبنان، بصلية صاروخية.

واستهدف مقاتلو المقاومة، عند الساعة 03:15، تجمعاً لجنود الاحتلال في خلة الشنديبة، غربي بوابة المنارة بصلية صاروخية، كما استهدفوا أيضاً عند الساعة 3:00، تحركاً لجنود الاحتلال في تلة المجدل في ميس الجبل بصلية صاروخية.

وقبل ذلك، قصف المقاومة الإسلامية، عند الساعة 2:25، مستوطنة "كرمئيل" بصلية صاروخية.

وكانت شاشة "الميادين" قد نقلت مشاهد احتراق آليات الاحتلال من جراء ضربات المقاومة، وأوضح مصدر في الجنوب، ما جرى في هذه العملية، قائلاً إنّ المقاومة "رصدت قوة للاحتلال حاولت التسلل من منطقة رأس الناقورة إلى المشيرفة".

وبعد رصدها، استهدفوها بالصواريخ والأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة.

وكشف مصدر في الجنوب، أنّ القوة الإسرائيلية التي استهدفتها المقاومة قرب رأس الناقورة، مكونة من ما يقارب 60 عسكرياً و5 دبابات "ميركافا"، بالإضافة إلى آليات أخرى.





المصدر: الميادين