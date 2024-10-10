قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مدينة طولكرم.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال مدعومة بجرافتين ثقيلتين، اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي وتوجهت باتجاه مخيم نور شمس، مرورا من شارع العليمي باتجاه شارع السكة ودوار اكتابا.

وأفادت المصادر ذاتها أن جرافات الاحتلال شرعت بتدمير أجزاء من شارع نابلس في محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة المدمر سابقا، المحاذي لمدخل مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت آلياتها على كافة مداخل المخيم وفرضت طوقا مشددا عليه، في الوقت الذي منعت سكانه من الخروج منه أو العودة إليه، خاصة من كانوا بأعمالهم خارج المخيم.

وحلقت طائرة استطلاع فوق مخيم نور شمس على ارتفاع منخفض.

وفي غضون ذلك، دفعت قوات الاحتلال بمزيد من آلياتها من المدخل الشرقي للمحافظة بعد اقتحامها لبلدة عنبتا، وسارت باتجاه دوار بلعا، وصولا إلى جبل الصالحين في مخيم نور شمس.

يتبع...