لجنة تحقيق أممية: "إسرائيل" ترتكب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة

وطن: كشفت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، أنّ وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أعطى شخصياً أوامر "بتعذيب السجناء الفلسطينيين".

وأكّدت اللجنة نفسها أنّ "إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة".

وأمس الأربعاء، أكّدت حركة حماس إنّ ما تمّ نشره من مشاهد صادمة وثّقت عمليات اعتداء وتنكيل قوات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر، وبإشراف وأوامر مباشرة من بن غفير، "يكشف الوجه الحقيقي الإجرامي لهذا المحتل النازي".