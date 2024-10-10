الاحتلال يجرف 10 دونمات من الأشجار المثمرة في بيت أمر

وطن: جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ما يزيد عن عشرة دونمات من أراضي المواطنين المزروعة بالخضروات والأشجار المثمرة في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط في البلدة الإعلامي محمد عوض، ان قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "القرن" جنوب شرق البلدة، وجرفت ما يزيد عن عشرة دونمات من أراضي المواطنين المزروعة بالخضار وأشجار العنب والزيتون، والتي تعود ملكيتها للأشقاء غازي وحاتم وفايز أبو عياش، وأتلفتها بشكل كامل، ما تسبب بخسائر فادحة.

وقال المواطن غازي أبو عياش إن "قوات الاحتلال جرفت أراضيهم وأتلفت حقولهم وأشجارهم المثمرة، وذلك بعد أن احتجزتهم وعائلاتهم داخل منازلهم القريبة من المكان، ومنعتهم من الخروج، خلال عملية التجريف.

ويتعرض المواطنون في تلك المنطقة لاعتداءات مستمرة وتدمير ممنهج لممتلكاتهم وحقولهم من قبل جنود الاحتلال ومجموعات المستعمرين.

وعقب عملية التجريف والتدمير، أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام باتجاه منازل المواطنين، ما أدى الى إصابة عدد منهم بالاختناق.