"القسام" توقع قوة من جيش الاحتلال مكونة من 12 مركبة عسكرية في كمين "مركب" بجباليا

رام الله - وطن: استهدفت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، ظهر الخميس، سرية لجيش الاحتلال ، من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محمّلة بالجنود بكمين "مركب أعد سابقا" شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للكتائب عبر منصة تلغرام، في اليوم الخامس على التوالي من محاصرة جيش الاحتلال لمخيم جباليا، وتواصل شنه غارات جوية عنيفة، ضمن تصعيده للإبادة الجماعية شمال قطاع غزة.

وقالت القسام إنها "أوقعت خلال كمين مركب شرق معسكر جباليا سريّة (وحدة عسكرية) تابعة لجيش الاحتلال مكونة من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محمّلة بالجنود في كمين منطقة معد مسبقًا"، دون تحديد عددهم.

و"فور وصول السريّة إلى مكان الكمين تم تفجير عبوة شواظ في الشاحنة المحمّلة بالجنود وتفجير عبوة رعدية وبقذيفة تاندوم"، وفق البيان.

وفي مرحلة ثانية تقدم مقاتلو القسام صوب منطقة الكمين و"أجهزوا على من تبقى من الجنود من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة".

كما استهدفوا "عددًا من الجنود (لم تحدد عددهم) الذين فروا من المكان تجاه أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح"، بحسب البيان.

وصباح الخميس، أعلنت "كتائب القسام" استهداف دبابتين وقوات إسرائيلية بمخيم جباليا، واحدة في حي الزهراء وأخرى قرب مقر الدفاع المدني غرب المعسكر.