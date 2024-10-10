4 عمليات في وقت واحد.. حزب الله يستهدف "كريات شمونة" وتجمعات الاحتلال في الشمال

وطن: تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله-، استهداف مواقع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته شمالي فلسطين المحتلة، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

وفي أولى عملياتها لليوم الخميس، استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 صباحاً، مستوطنة "كريات شمونة" بصلية صاروخية كبيرة.

وفي التوقيت نفسه، استهدفت المقاومة الإسلامية تجمعاً لجنود الاحتلال في محيط موقع المرج بصلية صاروخية.

كما استهدف مقاتلو المقاومة بالتزامن، تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في "بيت هلل" بصلية صاروخية.

وفي رابع عملية في التوقيت نفسه أيضاً، استهدف المقاتلون تجمعاً لجنود الاحتلال في "معيان باروخ" بصلية صاروخية.

وبعد ذلك، وعند الساعة 11:15 من صباح اليوم، استهدف مقاتلو المقاومة تجمعاً لجنود الاحتلال في "كفرجلعادي" بصلية صاروخية.

ومع إطلاق المقاومة صواريخها، دوّت صفّارات الإنذار في "كريات شمونة" ومحيطها، حيث أشار الإعلام العبري إلى قصف كثيف على المستوطنة ومحيطها، فيما سمعت عشرات الانفجارات.

كما أكّدت القناة "13" العبرية سقوط إصابة مباشرة على مبنى في "مرغليوت" في الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة.

بدوره، قال متحدث باسم "جيش" الاحتلال إنّه "رصد نحو 40 عملية إطلاق من لبنان، بعد تفعيل صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى".

يأتي ذلك بعدما أعلنت المقاومة الإسلامية، أمس، تنفيذها 22 عملية، عدد منها كان عمليات تصد لمحاولات تسلل جيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية، وأخرى ضد مواقع "جيش" الاحتلال وانتشاره وقواعده ومستوطناته في شمالي فلسطين المحتلة.