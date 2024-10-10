غنام: حالة المحرر عياد الصعبة مثال حي لما يحدث من ارهاب داخل السجون

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال مساء االاربعاء عن الاسير مهران عياد الذي تنفس الحرية بعد قضائه 16 عاماً خلف قضبان سجون الاحتلال .

وقد استقبلت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام واهالي ومؤسسات سلواد المحرر عياد في ساحة المستشفى الاستشاري قبل أن يتم نقله لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية .

و يعاني المحرر عياد من مشكلة في القلب والشرايين، خضع على اثرها لعملية جراحية، كما أصيب مؤخراً بمرض الساركوبتس الجلدي.

واكدت المحافظ غنام ان الحالة الصحية الصعبة التي خرج فيها المحرر عياد بعد 16 عاما من الاعتقال هي مثال حي لما يحدث داخل سجون الاحتلال من ارهاب وإهمال وقتل طبي وتعذيب وتنكيل وتجويع أمام مرآى ومسمع العالم الظالم الذي لا يحرك ساكنا تجاه شعبنا واسرانا.

واشارت إلى أن نشر الاحتلال مشاهد صادمة لعمليات الاعتداء والتنكيل بحق الأسرى يهدف لترهيب شعبنا، وكسر ارادة الأسـرى، مشددة على ان اسرانا سيواصلون صمودهم في وجه جرائم بن غفير وحكومة الاحتلال الاكثر تطرفًا وارهاباً حتى عودتهم لاحضان عائلاتهم سالمين