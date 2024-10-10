شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق غدا الجمعة

وطن: اعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا يوم الجمعة 11/10/2024 عن كل من المناطق التالية :

أجزاء من كفر عقب وتشمل سوبرماركت الصغير والمجاورين ، سوبرماركت السعيد والمجاورين ، حي الطوري والمجاورين ، إسكانات زيد الرجبي والمجاورين ، سوبرماركت الجعبة 2 والمجاورين ، مدرسة دار المعرفة والمجاورين.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.