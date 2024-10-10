En
البث المباشر
وطن الأخبار فلسطيني

شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق غدا الجمعة

10.10.2024 10:27 AM
شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق غدا الجمعة

وطن: اعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا يوم الجمعة   11/10/2024 عن كل من المناطق التالية  :

أجزاء من كفر عقب وتشمل سوبرماركت الصغير  والمجاورين ، سوبرماركت السعيد والمجاورين ، حي الطوري والمجاورين ، إسكانات زيد الرجبي والمجاورين ، سوبرماركت الجعبة 2 والمجاورين ، مدرسة دار المعرفة والمجاورين.  

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

تصميم وتطوير