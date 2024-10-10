الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من محافظة الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، 12 مواطنا من محافظة الخليل، عقب دهم وتفتيش منازلهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة الشيوخ شرقا، كلا من: أمين سر حركة "فتح" محمد عيسى طافش، ونجليه سند، وقصي، ومحمد عدنان حلايقة، ومجاهد عبد الله حلايقة، وشادي عطية حلايقة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اعتقلت من بلدة اذنا غربا، كلا من: أحمد محمد البطران، ومحمد العسود والد الشهيد مهند، وشقيقه محمود العسود، واولاد عم الشهيد عمر، وتيسير خليل العسود، ونكلت بالمواطنين، وعبثت بمحتويات المنازل.

وقال الناشط محمد عوض، ان قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين يوسف احمد محمود العلامي (17 عاما)، واسكندر ناصر عبد الحميد ابو مارية (16 عاما)، ونقلتهما إلى معسكر لجيش الاحتلال داخل مستوطنة "كرمي تسور" جنوب بيت أمر.

من جهة أخرى، شددت قوات الاحتلال اغلاقها لمداخل بلدات ومخيمات ومدينة الخليل، ونصبت عدة حواجز عسكرية، وفتشت مركبات المواطنين، ونكلت بهم.