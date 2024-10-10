إصابة سفينة بقذيفة على بُعد 70 ميلا بحريا جنوب غرب الحديدة

وطن: أفادت هيئة عمليّات التجارة البحرية البريطانية UKMTO بإصابة سفينة بقذيفة على بعد 70 ميلا جنوب غربي الحديدة اليمنية.

وجاء في بيان الهيئة :"تلقينا تقريرا عن وقوع حادث على بُعد 70 ميلا بحريًا جنوب غرب ​الحديدة​ في اليمن وأبلغ قبطان السّفينة عن إصابتها بقذيفة مجهولة، وتعرّضها لأضرار، ولم يتمّ الإبلاغ عن حرائق أو ضحايا".

وتشن حركة "أنصار الله" منذ نوفمبر الماضي هجمات تستهدف السفن المرتبطة بالاحتلال والولايات المتحدة وبريطانيا، إسنادا للشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان على غزة.