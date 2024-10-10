المقاومة العراقية تهاجم أهداف حيوية في فلسطين المحتلة

وطن: هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الخميس، هدفيْن حيوييْن للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وأعلنت المقاومة، في بيانيْن منفصليْن، أنها استهدفت هدفيْن حيوييْن شمال فلسطين المحتلة، مؤكدةً أنها "ستستمر في دك معاقل الاحتلال بوتيرة متصاعدة".

يأتي ذلك استمراراً في نهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لشعبي فلسطين ولبنان، و"ردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وكانت المقاومة العراقية قد هاجمت، أمس الأربعاء، هدفيْن حيوييْن جنوب وشمال فلسطين المحتلة، وهدفيْن حيوييْن في الجولان السوري المحتل، فيما نفذت، يوم الثلاثاء ،5 عمليات منفصلة ضد الاحتلال الإسرائيلي بواسطة صواريخ الأرقب "كروز مطوّر" والطائرات المسيّرة.