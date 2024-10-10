الاحتلال يهدم منزلين قيد الإنشاء في بلدة الزاوية غرب سلفيت

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلين قيد الإنشاء في بلدة الزاوية غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال العسكرية هدمت منزلين قيد الانشاء في المنطقة الشرقية يتكون كل منهما من طابقين، وتعود ملكيتهما للمواطنين محمود علي سند، ووليد ثائر علي سند.

وكانت قوات الاحتلال هدمت أيضا الشهر الماضي في الزاوية، منزلين قيد الإنشاء تعودان للمواطن جهاد إبراهيم رداد ومكون من ثلاثة طوابق، والآخر للمواطنة سندس جمال موقدي.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت منذ السابع من أكتوبر ما مجموعه 689 عملية هدم.

وشملت عمليات الهدم 868 منشأة، بينها 373 منزلا مأهولا، 89 منزلا غير مأهول، و241 منشأة زراعية وغيرها، فيما تركزت في محافظات القدس بـ 221 منشأة، والخليل بهدم 204 منشأة فيها ثم محافظة نابلس بهدم 92 منشأة.