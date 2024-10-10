الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من رام الله بينهم صحفي

وطن:اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خمسة شبان، بينهم صحفي، خلال اقتحامها مدينة البيرة وقريتي دير إبزيع وكفر نعمة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل خلال اقتحامه مخيم الأمعري في مدينة البيرة، الصحفي ماهر هارون، كما اعتقل الشاب أحمد السوقي خلال اقتحام حي أم الشرايط في المدينة.

وفي قرية دير إبزيع غرب رام الله، اعتقل الشابين: أحمد مصطفى حجير (21) عاما، ورائد سمير ابراهيم (21) عاما، فيما اعتقل من قرية كفر نعمة غرب المدينة الشاب صامد عبد العزيز عبدو (28) عاماً.