5 شهداء في قصف استهدف منزلا شرق خانيونس

وطن: ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مجزرة جديدة ضد عائلة في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، عقب قصف منزل مأهول بالمدنيين في منطقة الفخاري.

وقالت مصادر طبية، إن 5 شهداء من عائلة واحدة ارتقوا شهداء؛ بينهم 3 أطفال، عقب غارة جوية إسرائيلية على منزل لعائلة العمور بمنطقة الفخاري شرق مدينة خانيونس.

وقالت مصادر محلية، أن شهداء عائلة العمور، هم: صقر عطوة عبد الله العمور (35 عامًا)، وأطفاله: عطية (6 سنوات)، زين (3 سنوات)، سيلا (7 شهور)، بالإضافة لزوجته ختام عطية سالم العمور (27 عامًا).

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 370 على التوالي، حربها العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب مجازر جديدة أسفرت عن ارتفاع حصيلة العدوان العسكري منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، إلى 42 ألفًا و10 شهداء، بالإضافة لـ 97 ألفًا و720 مصابًا بجروح متفاوتة.