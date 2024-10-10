الأمم المتحدة تعلن عن وجود أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث بقطاع غزة

وطن: أعلنت مديرة قسم التمويل والشراكات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ليزا دوتن وجود أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث بقطاع غزة.

وقالت دوتن في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في قطاع غزة: "كل يوم، وفقا للأونروا، يفقد 10 أطفال ساقا واحدة أو كلتيهما، وأصبحت غزة المكان الذي يوجد فيه أكبر عدد من الأطفال الذين بترت أطرافهم في التاريخ الحديث".

وأشارت إلى أن النساء في قطاع غزة معرضات لخطر الإجهاض والوفاة أكثر بثلاثة أضعاف.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الاثنين الماضي أن "عدد شهداء القطاع الصحي 986 كادرا صحيا منهم 4 داخل سجون الاحتلال من أصل 312 معتقلا"، مشيرة إلى أن "ما سجلته الاحصائيات بعد عام من حرب الإبادة على قطاع غزة يدلل على مدى تركيز الاحتلال على تدمير المنظومة الصحية حيث تم استهداف ما يقارب 65% من المؤسسات الصحية وما تبقى يعمل بشكل جزئي وبنسبة اشغال 300% بالخصوص أقسام العناية المركزة والحضانات".

وأضافت أن "الاستهداف الممنهج والدائم للقطاع الصحي حرم ما يزيد عن مليوني شخص في قطاع غزة من تلقي الخدمات الصحية الأساسية فهناك ما يزيد عن 50 ألف امرأة حامل محرومات من تقديم الخدمات الصحية ورعاية الأمومة".