الاحتلال يقتحم مدينة البيرة وبلدتي بيرزيت وكوبر شمال رام الله

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة البيرة من مدخلها الشمالي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومركباتهم خلال الاقتحام الذي شاركت به عدة آليات في منطقة البالوع بالبيرة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت متنزها في المدينة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأفاد شهود عيان باقتحام تلك القوات عددا من المنشآت التجارية أيضا في منطقة البيرة الصناعية.

ولاحقاً، ذكر شهود عيان أن الاحتلال أغلق البوابة الحديدة على الطريق الواصلة بين البيرة ومخيم الجلزون، لدى توافد عدد من المستعمرين إلى المنطقة.

في غضون ذلك، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدتي بيرزيت وكوبر شمال رام الله.

وبحسب مصادر محلية فقد تخلل الاقتحام إطلاق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.