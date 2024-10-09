مستوطنون يقتحمون الحرم الإبراهيمي في الخليل

وطن: اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين، بحماية من قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل.

وقال مدير عام الإدارة العامة لأوقاف الخليل غسان الرجبي، إن أعدادا كبيرة من المستوطنين، من المستوطنات المقامة عنوةً داخل المدينة وخارجها، اقتحمت بحماية من جيش الاحتلال، ساحات وأروقة الحرم، حيث أدوا فيها صلوات "تلمودية"، ورقصات مصحوبة بالموسيقى الصاخبة، بعد أن منع الاحتلال المواطنين من الوصول أو الدخول إلى الحرم.

وكانت قوات الاحتلال قد قررت إغلاق الحرم الإبراهيمي بشكل كامل أمام المواطنين الفلسطينيين، ومنعهم من الوصول إليه، اعتبارا من اليوم الأربعاء ولمدة أربعة أيام.

واعتبرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في بيان صحفي أن قرار الاحتلال بإغلاق الحرم الإبراهيمي سابقة خطيرة، تتجاوز ما تم وضعه من إجراءات ظالمة من قبل لجنة "شمغار" التي شكلها الاحتلال إثر مجزرة الحرم في العام 1994، مؤكدة أنه مسجد إسلامي خالص، وهو للمسلمين، وهم وحدهم أصحاب الولاية والسيادة عليه وسيبقى كذلك.

كما أعلنت رفضها لكافة الإجراءات التهويدية التي يتخذها الاحتلال بحق الحرم بدءا بإغلاقه والاعتداء على محيطه وعلى البلدة القديمة؛ مرورا بتقسيمه، أو بتدنيسه من قبل الجنود والمستوطنين، أو بفرض السيطرة عليه بالقوة ومنع المسلمين من الوصول إلى أجزاء منه، أو منع رفع الاذان فيه لكثير من أوقات الصلاة.