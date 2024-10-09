الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في شمال قطاع غزة: شهداء وجرحى في قصف ثلاثة منازل

وطن: استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال ثلاثة منازل في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال استهدف ثلاثة منازل مأهولة بالسكان في منطقة "الهوجا" في مخيم جباليا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

كما استشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون، في استهداف الاحتلال للنازحين أمام بوابة مستشفى "اليمن السعيد" في بلدة جباليا شمال القطاع.

وفي وقت سابق، استُشهد 16 مواطنا في قصف طائرات الاحتلال خيام نازحين في بلدة جباليا.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال قصفت مجموعة من الخيام التي تؤوي نازحين في ساحة مستشفى "اليمن السعيد" في بلدة جباليا، ما أدى إلى استشهاد 16 مواطنا وإصابة آخرين.

كما استشهد المصور الصحفي محمد الطناني وأصيب الصحفي تامر لبد، في استهداف للاحتلال عند دوار أبو شرخ في جباليا، كما أصيب المصور فادي الوحيدي بجروح خطيرة برصاص قناصة الاحتلال.

وأوضحت المصادر الطبية أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع منذ فجر اليوم، إلى 64 شهيدا، 50 منهم في شمال القطاع، وأن أكثر من 125 شهيدا ارتقوا خلال 5 أيام من العدوان على شمال القطاع.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إخلاء 7 مدارس تابعة لها كانت تؤوي نازحين، في مناطق شمال القطاع، مضيفة أن العدوان على مناطق شمال قطاع غزة أجبرها على إيقاف الخدمات المنقذة للحياة.

وتسبب العدوان وفق "الأونروا" على إبقاء بئرين عاملين فقط من أصل 8 آبار مياه في مخيم جباليا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,010 مواطنين، وإصابة 97,720 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.