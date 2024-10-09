مركز الدفاع عن الحريات: انتهاكات مروعة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

وطن: أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" الإعتداء الصارخ على الأسرى الفلسطينين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذي تزامن مع مرور عام على جريمة الإبادة الجماعية والعدوان على شعبنا وأهلنا في غزة، حيث بثت القناة 13 الإسرائيلية مشاهد تعذيب وسوء معاملة مروعة أثناء اقتحام قوات الاحتلال لسجن عوفر، حيث إجبار الأسرى على الخروج من زنازينهم ودفعهم بالقوة بحضور وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن جفير"، مما يؤكد على الدور الرسمي للحكومة الرسمية في العنف والتنكيل الممنهج على الأسرى والأسيرات.

وتشير المعلومات إلى أن هذه الحملة تأتي في ظل تصاعد الاعتداءات الجسدية والنفسية التي يتعرض لها الأسرى، والتي ارتفعت بشكل كبير منذ 7 أكتوبر 2023، مما يعكس سياسة العقاب الجماعي ضد الأسرى، حيث بلغت حصيلة الشهداء الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي 40 شهيد منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023.



وفي تقرير حديث لمركز "حريات"، وثق محامو المركز خلال زياراتهم لسجن عوفر إفادات حول ممارسات تعذيب وتجويع ممنهجة، حيث يُستخدم الغذاء كوسيلة للعقاب، ويُقدم للأسرى كميات ضئيلة تكفي بالكاد لبقائهم على قيد الحياة. كما يعيش حوالي 220 معتقلاً من أبناء قطاع غزة في قسم 23 بسجن عوفر في ظروف قاسية، حيث يُجبرون على البقاء في وضعيات مؤلمة وتُقيد أيديهم وأرجلهم طوال اليوم، ويتعرضون للضرب والتعذيب باستخدام الكلاب وغاز الفلفل، ويُحرمون من الحركة ويتم ايقاظهم مرات عديدة أثناء الليل بحجة العدد، أما الوضع الصحي للمعتقلين، فيظهر تدهوراً خطيراً بسبب الامتناع عن تقديم العلاج الطبي المناسب، وارتكاب الجرائم الطبية بحق الأسرى، مما يزيد من معاناتهم ويشكل خطر حقيقي على حياتهم.

ويدعو حريات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف جرائم الحرب التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات وفي مقدمتها جريمة التعذيب، وإلى إتخاذ خطوات ملموسة وحازمة لوقف هذه الجرائم كما يدعو الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للقيام بواجباتها لإجبار الدولة القائمة بالاحتلال الإلتزام بالإتفاقيات، وإلزامها بالسماح للصليب الأحمر الدولي القيام بدوره في زيارات الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.