لبنان: 2141 شهيداً و10099 جريحاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 8 أكتوبر الماضي

وطن: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أنّ حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على لبنان وصلت إلى 2141 شهيداً، و10099 جريحاً، منذ الـ8 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، بياناً رصد ضحايا غارات الاحتلال، أمس الثلاثاء، على مختلف المناطق اللبنانية وما خلّفته من ضحايا.

وأوضح المركز ارتقاء 12 شهيداً وجرح 37 آخرين في قصف الاحتلال جنوبي لبنان. كما ارتقى 7 شهداء وأصيب 3 آخرون في قصف للاحتلال على البقاع.

وفي بعلبك - الهرمل، أدّت اعتداءات الاحتلال إلى اتقاء شهيد وجرح اثنين، فيما جُرح 4 أشخاص في اعتداءات الاحتلال على جبل لبنان، وفق معطيات مركز عمليات طوارئ الصحة العامة.

كذلك، أكد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، وبناءً على هذه الأرقام، أنّ حصيلة العدوان الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، وصلت إلى 22 شهيداً و80 جريحاً.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على لبنان، مستهدفاً الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، ومناطق الجنوب والبقاع، ومحافظة بعلبك - الهرمل، ومحافظة جبل لبنان.

وأكدت مصادر لبنانية أنّ الاحتلال شنّ غارات على بلدة شبعا، ما أدى إلى قطع طريق شبعا - جنعم - راشيا - عين عطا، مضيفاً أنّ غارة إسرائيلية استهدفت بلدة حبوش، جنوبي لبنان.

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، أفادت مصادر لبنانية بارتقاء 6 شهداء وإصابة 25 آخرين بجروح، في قصف للاحتلال استهدف أحد مراكز الإيواء التي تشرف عليها وزارة الشؤون في بلدة الوردانية، في إقليم الخروب، في قضاء الشوف في جبل لبنان.