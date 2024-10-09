صليات صاروخية كبيرة باتجاه العمق وتصديّات لعمليات التسلل.. ماذا جاء في عمليّات المقاومة اليوم؟

وطن: توالت عمليّات المقاومة الإسلامية في لبنان بعد ظهر اليوم، والتي استهدفت في معظمها تجمّعات لجنود الاحتلال، في أماكن تموضعهم أو أثناء محاولتهم التسلّل إلى القرى الحدودية.

وعند الساعة 04:00، نفذّت المقاومة عمليتين، استهدفت فيهما تجمعَين لقوات الاحتلال بصليتَين صاروخيتين، الأول على مرتفع القلع في بليدا، والثاني خلف بلدة مارون الراس.



كما استهدف مقاتلو المقاومة عند الساعة 04:45، بصليات صاروخية كبيرة، أربعة تجمّعات للاحتلال في كل من مدينة صفد، مستوطنة "حتسور"، مستوطنة "أمنون" شمال طبريا، بالإضافة إلى قاعدة "راعم" العسكرية جنوب الجولان.

وللمرّة الثانية خلال ساعتين، تصدّت المقاومة عند الساعة 05:35 لقوة من جنود الاحتلال، حاولت التسلل من منطقة رأس الناقورة تجاه "المشيرفة"، بمحلّقة انقضاضية وأصابت هدفها بدقة.

وقبل ذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية، تجمعاً لقوات الاحتلال في مستوطنة "كريات شمونة"، شمالي فلسطين المحتلة، بصلية صاروخية، وذلك عند الساعة الثانية من بعد الظهر (بتوقيت بيروت والقدس الشريف).

وأدى القصف الصاروخي على "كريات شمونة" إلى مقتل "إسرائيليين" اثنين، بينما وُصفت إصابات بالحرجة.

كذلك، أقرّت وسائل إعلام عبرية، أنّ حزب الله أطلق 20 صاروخاً، وحقق إصابات مباشرة في "كريات شمونة"، أدّت إلى إصابة 4 مواقع.

ووصلت عمليّات المقاومة حتى الساعة إلى 22 عمليّة اليوم، كانت موزّعة على كامل مناطق الجليل، وصولًا إلى خليج حيفا طولًا وعرضًا، وتخلّلها إشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة وقصف صاروخي ومدفعي، إضافة إلى اطلاق مسيّرات على أهداف عسكرية لـ "جيش" الإحتلال"، أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفه.

وعند الساعة 12:15 من فجر اليوم، قام مقاتلو المقاومة، بتفجير عبوة ناسفة بِقوةٍ من جنود الاحتلال، واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا، وأوقعوا فيها إصابات دقيقة.

ولدى محاولة قوة للاحتلال عند الساعة 4:55 فجراً التقدم في اتجاه منطقة اللبونة، استهدفها مقاتلو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية، وحققوا فيها إصابات مباشرة، ما أدى إلى تراجعها.

كما استهدف مقاتلو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 صباحاً، قوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال حاولت التسلل إلى منطقة اللبونة بصلية صاروخية كبيرة وأوقعوها بين قتيل وجريح.

ثم أعادت قوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال محاولة التقدم تجاه اللبونة أيضاً، فكان مجاهدو المقاومة بالمرصاد حيث استهدفوهم بصاروخ موجّه، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وبعد ذلك، وعند الساعة 12:40 ظهراً، استهدف مقاتلو المقاومة قوات لجنود الاحتلال في أثناء تقدمها من سهل طوفا تجاه ميس الجبل ومحيبيب بصلية ‏صاروخية.‏