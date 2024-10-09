شركة البركة للتأمين الاسلامي و Icon Mall توقعان اتفاقية تقديم خدمات تأمينية

وطن: وقعت شركة البركة للتأمين الاسلامي و Icon Mall اتفاقية تقديم خدمات تأمينية بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس عوض الله إبراهيم عواد والمدير العام عبد الحكيم قاسم وأعضاء من الإدارة التنفيذية لشركة البركة، وذلك في مقرها في مدينة رام الله، وبحضور المدير العام لشركة الجابر للاستثمار راجي عبد الحميد مرقة وشادن رمزي عبيدة مدير الدائرة القانونية وأحمد السيد أحمد مستشار شركة الجابر للاستثمار.

من جهته، قال المدير العام لشركة البركة عبد الحكيم قاسم: إن الجهود التي تبذلها شركة الجابر للاستثمار، تعتبر جهود جبارة وتستحق التقدير والاعتزاز بالكادر العامل في تلك الشركة الذي يبذل قصارى جهده من أجل إنجاز وافتتاح Icon Mall هذا الصرح الوطني والذي سيوفر فرصاً استثمارية كبيرة للمستمرين والشركات الفلسطينية وستخلق آلاف فرص العمل للشباب.

وأضاف قاسم: "إن أهمية توقيع هذه الاتفاقية مع شركة الجابر للاستثمار لتأمين أحد أذرعها الاستثمارية وهوIcon Mall ما هو إلا دليل على الثقة التي تحظى بها شركة البركة كما وأشار قاسم أن الشركة ومنذ تأسيسها عملت على إحداث نقلة نوعية في آلية تقديم خدماتها لزبائنها، من خلال تطوير خدمات تأمينية نوعية تتناسب مع احتياجات ومتطلبات الجمهور والشركات، وبما يتكيف مع المتطلبات الرقمية والتطور التكنولوجي.

وقال راجي مرقة: أنه فخور جدا بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة البركة لما تقدمه من الخدمات والحلول التأمينية المبتكرة والتي تثبت أن هناك آفاقاً كبيرة أمامها للتوسع والتطور خلال الأعوام القادمة، وبما يسهم في تطوير هذا القطاع عبر تحقيق تكامل الأدوار وتبادل الخبرات وبما ينعكس على تطوير الخدمات التأمينية الإسلامية المقدمة للجمهور وتلبية احتياجاته وتطلعاته المتغيرة باستمرار.

وأضاف: أن Icon Mall هو أحد مشاريع مجموعة الجابر الاستثمارية، والذي يعتبر أضخم مجمع تجاري على مستوى الوطن حيث تتجاوز مساحته 80 ألف متر مربع، تم تجهيزها على المواصفات العالمية للمولات التجارية المتخصصة. وأن Icon Mall سيوفر وجهة سياحية وترفيهية هامة لأبناء شعبنا وستخلق آلاف فرص العمل للشباب، ناهيك عن الفرص الاستثمارية الكبيرة للشركات والمستثمرين الفلسطينيين، كما سيوفر Icon Mall تجربة تسوق فريدة تضم مئات الوكالات المحلية والعالمية في مكان واحد" ويشتمل على مساحات واسعة من المرافق والخدمات بحيث يضم مواقف كبيرة تتسع لمئات السيارات، مدينة ملاهي، قاعات سينما، عشرات المطاعم والمحلات التجارية ويضم مساحات للأطفال ومساحات تجارية متنوعة أيضاً.



ويقع Icon Mall في منطقة حيوية يسهل الوصول اليها من عدة اتجاهات في محافظة رام الله والبيرة حيث يبعد 10 دقائق عن مركز المدينة، وخمسة دقائق عن بلدة بير زيت اضافةً الى الطريق الذي يربطه بشكل مباشر مع حي الطيرة خلال خمسة دقائق أيضاً.