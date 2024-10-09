” الديمقراطية ” تدين قيام أجهزة أمن السلطة باعتقال قائد كتيبة طوباس المقاوم أحمد أبو العايدة

وطن: أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان أصدرته اليوم قيام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية أمس، باعتقال مسؤول كتيبة طوباس المقاوم المطارد لقوات الإحتلال أحمد أبو العايدة، مما أدى إلى حالة من التوتر في مدينة طوباس اندلعت على إثرها مواجهات عنيفة مع الأهالي واشتباكات تخللها إطلاق للرصاص وإغلاق للشوارع.

واعتبرت الجبهة في بيانها، أن هذه الممارسات تلحق ضررا كبيرا بمساعي استعادة الوحدة الوطنية ، وبالحاضنة الشعبية للمقاومة المستهدفة من الاحتلال الذي يرتكب بحقها وبالمقاومة أبشع الجرائم، وفي ظل حرب الإبادة المتواصلة التي تشنها حكومة الاحتلال الفاشية على شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع، كما تلحق ضررا كبيرا بالنسيج الإجتماعي لشعبنا وبالسلم الأهلي الذي نحن بأمس الحاجة لصونه في هذه الظروف.

وختمت الجبهة بيانها بالقول: إننا نطالب السلطة وأجهزتها بالكف عن هكذا ممارسات من قبل أجهزة الأمن التي تأتمر بالقيادة السياسية للسلطة، والتي تدل على أن هذه القيادة ماضية في نفس السلوك السياسي الذي ما زال يراهن على وعود الإدارة الأمريكية الشريكة في العدوان على شعبنا وتشدقها بحل الدولتين، وترى في خيار الشعب في المقاومة طريقا لكنس الإحتلال عبئا عليها.