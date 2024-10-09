مستوطنون يعتدون على مواطن ويستولون على مركبته شرق رام الله

وطن: اعتدى مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، على مواطن واستولوا على مركبته قرب بلدة دير دبوان شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين نصبوا حاجزا عند أطراف بلدة دير دبوان، واعتدوا على المواطن جمال أحمد عايش من قرية برقا، واستولوا على مركبة كان يستقلّها، وذلك أثناء مروره قرب منطقة "الشيخ عمار".

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترمسعيا، ونصبت حاجزا عند مدخل قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله، وحاجزا آخر عند مدخل قرية عين سينيا شمالا، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.