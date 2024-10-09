قوات خاصة تغتال أربعة شبان في مدينة نابلس

وطن: اغتالت قوات خاصة إسرائيلية (مستعربون)، مساء اليوم الأربعاء، أربعة شبان عقب إطلاق الرصاص على المركبة التي كانوا يستقلّونها في مدينة نابلس.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها نقلت أربعة شهداء عقب استهداف قوة خاصة لمركبتهم بالرصاص في السوق الشرقي من مدينة نابلس، وهم: عصام الصلاج، نعيم عبد الهادي، سليم أبو سعده، عبد الصرفندي.



وأضافت أن طواقمها نقلت إلى المستشفى، كذلك، شابا أصيب بشظايا رصاص حي في الرأس والصدر في السوق الشرقي من المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من المستعربين تسللت إلى مدينة نابلس وأطلقت النار على مركبة كان يستقلّها أربعة شبان قرب السوق الشرقي، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى شارع القدس قادمة من جهة حاجز حوارة العسكري، ثم انسحبت عقب ذلك.

يتبع..