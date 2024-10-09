سوريا: ارتفاع حصيلة العدوان على دمشق إلى 9 شهداء و14جريحاً

وطن: أفاد مصادر في دمشق، اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة العدوان على المزة في العاصمة السورية، إلى 9 شهداء بالإضافة إلى 14 جريحاً.

وكانت العاصمة السورية دمشق، قد تعرضت أمس الثلاثاء، لقصف صاروخي استهدف مبنى سكنياً في منطقة المزّة، حيث أصابت الغارات طابقين، ما أسفر عن إصابات متفاوتة تمّ نقلها الى المستشفيات المحيطة.

وأشارت مصادر سورية إلى أنّ المنطقة المستهدفة هي منطقة مدنيّة وسكنيّة بامتياز، وتضم عدة أبراج سكنية، وتقع قرب سوق شعبي.

وكانت سوريا قد شهدت في الفترة الأخيرة، وفي ظلّ الحرب " الهمجيّة" القائمة في قطاع غزّة ولبنان، غارات واستهدافات "إسرائيلية"، آخرها قبل أسبوع في قلب العاصمة دمشق.

وقبل يومين، استهدف عدوان "طإسرائيلي"، بالصواريخ، 3 سيارات تحمل مساعدات ومواد إغاثية ضمن مدينة حسياء الصناعية في ريف محافظة حمص، ما أدّى إلى ارتقاء شهيد وجرح 3 آخرين.