استشهاد 16 مواطنا في قصف الاحتلال خيام نازحين في جباليا

وطن: استُشهد 16 مواطنا، اليوم الأربعاء، في قصف طيران الاحتلال خيام نازحين في جباليا، شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طيران الاحتلال قصف مجموعة من الخيام التي تؤوي نازحين في ساحة مستشفى "اليمن السعيد" في بلدة جباليا، ما أدى إلى استشهاد 16 مواطنا وإصابة آخرين.

كذلك، استشهد المصور الصحفي محمد الطناني وأصيب الصحفي تامر لبد، في استهداف للاحتلال عند دوار أبو شرخ في جباليا، كما أصيب المصور فادي الوحيدي برصاص قناص.

وأوضحت المصادر الطبية أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع منذ فجر اليوم، إلى 64 شهيدا، 50 منهم في شمال القطاع، وأن 120 شهيدا ارتقوا خلال 5 أيام من العدوان على شمال القطاع.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إخلاء 7 مدارس تابعة لها كانت تؤوي نازحين، في مناطق شمال القطاع، مضيفة أن العدوان على مناطق شمال قطاع غزة أجبرها على إيقاف الخدمات المنقذة للحياة.

وتسبب العدوان وفق "الأونروا" على إبقاء بئرين عاملين فقط من أصل 8 آبار مياه في مخيم جباليا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,010 مواطنين، وإصابة 97,720 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.