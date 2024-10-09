الاحتلال يعتقل شابا من جبع جنوب جنين عقب استدعائه

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا من بلدة جبع جنوب جنين، عقب استدعائه.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب اياد مصطفى جبر فشافشة، وذلك بعد استدعائه لمقابلة مخابراتها على حاجز "حومش" العسكري، جنوب جنين.

وأضاف سمور، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل ذوي الشاب فشافشة فجرا، واعتقلت شقيقه مصعب، للضغط عليه لتسليم نفسه، ثم أفرجت عنه لاحقاً.

يذكر أن تلك القوات قد اقتحمت البلدة صباح اليوم، واعتقلت الشابين جهاد طاهر فشافشة، ومصعب جبر فشافشة، بعد دهم منزلي ذويهما في البلدة.