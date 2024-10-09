فراس ياغي يكتب لوطن: نتنياهو وحرب القيامة او الانبعاث او النهضة

منذ ان نطق نتنياهو وقدم اقتراح رسمي بتغيير إسم الحرب من "السيوف الحديدية...وهو اسم توراتي" إلى حرب النهضة او الانبعاث او القيامة وغالبية المحللين يتحدثوا عن ذلك، لكن الحديث حول ذلك سبق بكثير مطالبة نتنياهو بتغيير إسم الحرب، لان نتنياهو نفسه تحدث ولا يزال عن "النصر المطلق"، وفي حديث تلفوني لا اذكر مع من "اعتقد احد روسي" قال: إن دولة إسرائيل أل "بنغوريونية" دمرت في السابع من تشرين/أكتوبر، ونحن بصدد بعث إسرائيل الجديدة، إسرائيل أل "بن نتنياهوهية"، لأن مفهوم المناعة القومية والشخصية للمستوطن ضربت في عمقها مما هدد أهم اركان استمرار الدولة، لذلك ظهرت عبارات الوجود والاستقلال الثاني، ونتج عن ذلك حرب وفقا للمفهوم التوراتي "الخرائب التوراتية" والتي في نصوصها ان التدمير للبشر والحجر والبشر هو بأمر الرب وأن عدم القيام بذلك سيغضب الرب من شعبه ويجعله يعاني، لذلك قتل الأطفال والنساء والشيوخ والحيوانات والنباتات وتدمير البنية التحتية والمباني وحرق كل شيء هو الوحيد الذي سيرضي رب اليهود المتعطش للدماء مما سيفرحه وينصر بني إسرائيل على الأغيار.

ومنذ البداية قلنا ان الشعارات المرفوعة من قبل صانعي القرار وعلى رأسهم نتنياهو، لا علاقة لها باهداف الحرب، بقدر ما هي تعبير حقيقي عن التوجه نحو ضرب مفهوم "الوجود" للفلسطيني، لان الوجود الفلسطيني بحد ذاته يشكل خطر وجودي على دولة الإستقلال الثانية التي يريدها نتنياهو، وهذا يستدعي عملية بالطريقة "التوراتية"، تطهير عرقي وإبادة وتهجير قسري او طوعي قسري بتحويل المناطق الفلسطينية لمناطق لا تصلح للحياة الانسانية "هذا الآن ينسحب على الكتلة الشيعية في جنوب لبنان والبقاع"

لكن ومع كل ما يحدث امام العالم الحقير الذي تقودة الولايات المتحدة من حرب بلا قواعد ولا قانون دولي ولا ضوابط، سترتد هذه الخرائب التي يقومون فيها عليهم، فالحرب طويلة ومستمرة ونتنياهو يحولها الى حرب "صفرية"، بمعنى إما نحن او هم، حرب الإخضاع وفق النظرية "الجابوستنكينية" لذلك لن تنتهي هذه الحرب بدون نتائج تؤدي الى تغيير جيو سياسي شامل لكنه لن يكون وفقا لما يريد نتنياهو، في تغيير معالم غرب آسيا "الشرق الاوسط" بما يؤدي لتوسيع إسرائيل الجديد من حيث الجغرافيا ومن حيث السيطرة الامنية غير المباشرة ومن حيث النفوذ، عبر تسيدها على منطقتنا، بل الامور ستأخذ منحى جديد عكس لما بعمل عليه نتنياهو المتحالف مع الدولة العميقة في امريكا والغرب الإنحلو ساكسوني وإمعاته من ألمانيا وبعض دول اوروبا الشرقية

سيهزم هذا الجمع...والتكلفة كبيرة والاثمان مؤلمة، وهذا واضح من إغتيال سماحة السيد السعيد الشهيد حسن نصر الله، والشهيد اسماعيل هنية، والعديد من الشهداء القادة الى جانب الشهداء الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب والذين يعدوا بعشرات الآلاف في غزة والضفة ولبنان،

ثمن الحرية كبير، وثمن إفشال الانبعاث الجديد لدولة العنصرية والنازية وإفشال اهدافها أكبر