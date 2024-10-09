قتيلان وعدة إصابات في "كريات شمونة" جراء قصف حزب الله

وطن: قتل مستوطنان ظهر اليوم الأربعاء جراء رشقة صاروخية أطلقت من جنوب لبنان باتجاه "كريات شمونة" في الشمال، كما أصيب عدد آخر بجروح في "كريات شمونة" وحيفا وعكا.

وبعد ظهر اليوم، أطلقت رشقات صاروخية باتجاه "كريات شمونة" وعكا وحيفا و(الكريوت)، وقالت صحيفة معاريف" العبرية إن نحو 20 صاروخا أطلقت باتجاه "كريات شمونة".

وقالت اذاعة جيش الاحتلال: ان صواريخ حزب الله أصابت 6 مباني في مستوطنة كريات شمونة بعد فشل القبة الحديدية في اعتراض صواريخ حزب الله.

وتابعت ان جيش الاحتلال يبدأ تحقيقا بعد فشل القبة الحديدية في التصدي لصواريخ حزب الله التي سقطت على مستوطنة "كريات شمونة" وأدت لمقتل مستوطنين اثنين

وقال حزب الله في بيان له، "استهدفناتجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية".

وفي وقت سابق من اليوم، أطلق نحو أربعين صاروخا من لبنان باتجاه حيفا و(الكريوت) ما أدى لإصابة عدد من الإسرائيليين، كما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.

ودوت صافرت الإنذار مرارات متعددة في مناطق متعددة في شمالي البلاد ومناطق الجليل الأعلى والغربي، وجنوب حيفا ومنطقة الكرمل، حيث أطلق حزب الله عشرات الصواريخ واتي طالت مدينة الخضيرة ومحيطها ومدينة قيساريا، حيث فشلت المنظومات الدفاعية باعتراض بعضها.