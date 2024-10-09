بنك الإسكان وبالشراكة مع شركة كوفي لاب ينظمان فعالية لدعم نشاطات "دنيا" المركز التخصصي لأورام النساء

وطن: ضمن رؤيته الاستراتيجية في دعم الأنشطة المجتمعية والثقافية والتوعوية، قام بنك الإسكان وبالشراكة مع السادة كوفي لاب بتنظيم فعالية لموظفي البنك للتوعية بمخاطر سرطان الثدي وطرق علاجه، وبحضور "دنيا" المركز التخصصي لأورام النساء، وذلك بالتزامن مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي (الشهر الوردي)؛ الذي يُقام في أكتوبر من كل عام.

وقد هدفت هذه الفعالية لعمل لقاء توعوي لموظفات البنك للتأكيد على أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، بحيث قامت الدكتورة نفوز مسلماني مديرة المركز، بالتعريف عن سرطان الثدي وأسبابه، العوامل المؤثرة على انتشاره، وطرق اكتشافه بعدة أساليب، وفي نهاية اللقاء تم دعوة كافة موظفي البنك للمشاركة في الفعالية والمساهمة في التبرع للمركز اضافة للمساهمة المقدمة من البنك، وذلك تأكيدا على أهمية دعم النشاطات الصحية والدور الذي يجب أن يقدمه الفرد الواحد لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أكد السيد أسامة حرز الله المدير الإقليمي لبنك الإسكان على أهمية دعم البنك للنشاطات والحملات الصحية، وخاصة أن هذه الحملة تأتي تواصلاً للجهود التوعوية التي تقوم بها وزارة الصحة والمؤسسات النسوية للحفاظ على صحة وسلامة المرأة وتعزيز أنماط الحياة الصحية لديها، وقد ساهمت هذه الحملات في إنقاذ حياة الملايين من النساء نتيجة توعيتهن بأهمية الفحوصات الدورية والتي تساهم في اكتشاف المرض مبكرا، كما اكد حرز الله أن بنك الإسكان يسعى ضمن سياسته الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، لدعم المبادرات التي تختص بنهضة المجتمع والحفاظ على مواطنيه وتدعم التوعية الصحية.

ومن جانبها شكرت د. نفوز مسلماني بنك الإسكان وموظفيه وشركة كوفي لاب على هذه المساهمة، والتي لعبت دوراً أساسيا في تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والذي يعد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم بعد سرطان الرئة، ويعد السرطان الأول عند النساء عالميًّا، حيث يساهم الكشف المبكر عنه في خفض معدل الوفيات، ويصل معدل الشفاء منه إلى أكثر من 90%، كما أكدت على أن هذا التبرع جاء تأكيداً على دور مؤسسات المجتمع المدني في توعية أفراد المجتمع بما يخدم مصالحهم.

يذكر أن "دنيا" مركز غير ربحي تأسس عام 2011، وهو المركز الأول في فلسطين المتخصص في تقديم خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والأورام النسائية بجودة عالية وتكلفة ملائمة لكافة الشرائح.