حزب الله يقصف حيفا بأكثر من 50 صاروخا .. إصابات جراء سقوط صواريخ في منطقة الكريوت

وطن: أصيب عدد من المستوطنين بجراح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة جراء إطلاق رشقة صاروخية من لبنان نحو حيفا وعكا و"الكرايوت"، وقد رصد سقوط قذائف في منطقة خليج حيفا ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي واعتراض قذائف أخرى في سماء المنطقة.

وقالت مصادر عبرية ان اكثر من 40 صاروخا اطلق من قبل حزب الله صوب مدينة حيفا.

يأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال عدوانه الواسع على لبنان لليوم السابع عشر، وذلك من خلال شن غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت ومدن وبلدات الجنوب اللبناني، في وقت واصل حزب الله إطلاق الرشقات الصاروخية على العمق الإسرائيلي.

ودوت صافرت الإنذار مرارات متعددة في مناطق متعددة في شمالي فلسطين المحتلة ومناطق الجليل الأعلى والغربي، وجنوب حيفا ومنطقة الكرمل، حيث أطلق حزب الله عشرات الصواريخ واتي طالت مدينة الخضيرة ومحيطها ومدينة قيساريا، حيث فشلت المنظومات الدفاعية باعتراض بعضها.