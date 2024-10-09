6 إصابات بصفوف المستوطنين بينها حالتان حرجتان في عملية طعن في عدة مواقع بمدينة الخضيرة

وطن: أفادت شرطة الاحتلال، اليوم الأربعاء، بوقوع عملية طعن في مدينة الخضيرة، مما أسفر عن إصابة ستة مستوطنين. وُصفت حالة اثنين من المصابين بأنها حرجة و3 حالات خطيرة وأخرى متوسطة.

وأشارت التقارير إلى أن منفذ العملية هو أحمد جبارين يبلغ من العمر 36 عاما وهو من سكّان مدينة أم الفحم من الداخل الفلسطيني المحتل.

وذكرت الشرطة أن الحدث هو عملية طعن على خلفية قومية بعد أن كانت رجّحت وفق تحقيقاتها الأولية أن الحدث جنائي، وأشارت التقارير إلى أن العملية وقعت في أكثر من موقع داخل المدينة.

وذكرت تقارير عبرية أن منفذ العملية حاول الانسحاب من المكان، لكنه في النهاية تم القبض عليه من قبل قوات الشرطة التي طاردته.