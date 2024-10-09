الزلازل في الشرق الأوسط

كتب: ريتشارد هاس

ترجمة وطن: لا يشبه الشرق الأوسط منطقة زلزالية بها خطوط صدع متعددة. ففي هذا الأسبوع، تصاعد القتال بشكل حاد على طول أحد هذه الخطوط، وهو الحدود بين "إسرائيل" ولبنان، وبشكل أكثر تحديداً بين "إسرائيل" وحزب الله. وقد أدى هذا بدوره إلى إثارة النشاط على طول خط صدع آخر، حيث ردت إيران، داعمة حزب الله، بإطلاق صواريخ باليستية على "إسرائيل"، التي تعهدت بالرد بشدة. ولكن ما هو أقل وضوحاً هو ما قد يحدث بعد ذلك، سواء على طول خطوط الصدع هذه أو في أي مكان آخر في المنطقة.

وما جعل التصعيد أمراً لا مفر منه تقريباً هو الهجمات الصاروخية التي شنها حزب الله على "إسرائيل" في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. فقد أجلت "إسرائيل" نحو ستين ألف اسرائيلي من الحدود الشمالية لحمايتهم من خطر الهجمات المماثلة لهجمات حماس، ولكن تبادل إطلاق النار المتزايد بين حزب الله و"إسرائيل" جعل من المستحيل عليهم العودة بسلام.

ولكن ما مكن من ظهور هذه الجبهة الجديدة هو أن الوضع في غزة وصل إلى نوع من التوازن الجديد. فخلال العام الماضي، نجحت "إسرائيل" بشكل حاد في تقليص التهديد العسكري الذي تشكله حماس. فقد قُتِل "استشهد" ما بين 10 آلاف و20 ألف مقاتل من الحركة، كما اغتيل العديد من قادتها أو أجبروا على الاختباء إلى أجل غير مسمى في متاهة الأنفاق في غزة. وقررت "إسرائيل" أنها تستطيع تحويل تركيزها بأمان إلى حدودها الشمالية وحزب الله.

إن ما أنجزته "إسرائيل" حتى الآن ضد حزب الله مثير للإعجاب. ففي البداية، من خلال تفجير المتفجرات المزروعة في أجهزة النداء واللاسلكي، ثم من خلال القصف الجوي المستهدف، نجحت "إسرائيل" في اغتيال كبار قادة حزب الله، بما في ذلك حسن نصر الله، زعيم الجماعة لأكثر من ثلاثة عقود، وقتلت عدداً كبيراً من مقاتلي حزب الله.

بعد الإخفاقات الاستخباراتية الباهظة الثمن التي منيت بها "إسرائيل" في الفترة التي سبقت السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أعادت الهجمات ضد حزب الله إحياء هيبة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من خلال إظهار قدرتها المستمرة على الحصول على معلومات استخباراتية دقيقة عن الجماعات المعادية واستغلال هذه المعلومات على نحو حاسم. وقد تم فضح الاعتقاد بأن "إسرائيل" وحزب الله قد وصلا إلى طريق مسدود، حيث أن قدرة حزب الله على إطلاق وابل من الصواريخ ضد "إسرائيل" كافية لردع "إسرائيل".

وقد أعقبت "إسرائيل" عملياتها السرية وهجماتها الجوية بتوغل بري في لبنان لم يُعرف مداه ومدته. كما أن الغرض من ذلك غير واضح. فالقضاء على حزب الله أمر مستحيل، واحتلال مساحات شاسعة من لبنان سيكون قراراً غير مستحسن نظراً لتاريخ "إسرائيل" السيئ في مثل هذه التعهدات.

ويبدو أن السياسة الإسرائيلية الحالية مصممة بشكل أكبر لثني حزب الله عن شن المزيد من الهجمات، ولكن هذا أيضاً قد لا يكون ممكناً. فعلى الرغم من أن "إسرائيل" أضعفت المنظمة بشكل خطير، إلا أنها لا تزال تحتفظ بقوة قتالية كبيرة، مما يجعلها عدواً خطيراً، وخاصة في أي حرب تخوضها في الغالب على أرضها. وفي الوقت نفسه، ومع تعيين حزب الله لزعماء جدد، يتعين عليه أن يقرر ما إذا كان سيرد على "إسرائيل" وكيف. وكلما زاد رده الانتقامي، كلما زاد من احتمالات تعرض "إسرائيل" لعمل عسكري قوي. وباختصار، ليس من الواضح إلى أين يقودنا كل هذا.

ومن جانبها، ردت إيران على هذه الهجمات على ما يُنظَر إليه باعتباره أقوى حلفائها باتخاذ ما قد يكون الخطوة المصيرية المتمثلة في مهاجمة "إسرائيل" بشكل مباشر. وأنا مندهش بصراحة من قيام إيران بهذا، ولو أن قادتها ربما شعروا بأنهم مجبرون على القيام بذلك خشية أن يظهروا بمظهر الضعفاء. ولكن هل كان من الممكن أن يتصور الإسرائيليون أنهم قادرون على تحقيق هدفهم من خلال العمل ضد "إسرائيل" دون إثارة رد عسكري ذي مغزى؟ ولكن إيران قدمت لإسرائيل الآن مبررا للرد، على سبيل المثال بمهاجمة المواقع النووية والأهداف العسكرية، أو حتى المرافق المرتبطة بالطاقة والتي تشكل عنصرا أساسيا في اقتصادها. وقد أثبتت "إسرائيل" أنها قادرة على القيام بذلك في أبريل/نيسان، في أعقاب هجوم إيراني فاشل بطائرات بدون طيار وصواريخ.

إن ضرب إيران بشكل مباشر هو أمر يرحب به العديد من الإسرائيليين، حيث سئموا من التعامل مع الفصائل المتحالفة مع ايران. وبعد سنوات من الصراع غير المباشر، هناك دعم محلي كبير لـ "الذهاب إلى المصدر"، على أمل أن يؤدي القيام بذلك إلى إقناع إيران بتقليص دعمها للفصائل. ويبدو أن البعض يعتقد حتى أن مثل هذه الهجمات قد تؤدي إلى أحداث من شأنها أن تؤدي إلى سقوط النظام الإيراني. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "عندما تصبح إيران حرة أخيرا ــ وسوف تأتي تلك اللحظة في وقت أقرب كثيرا مما يعتقد الناس ــ فإن كل شيء سوف يكون مختلفا".

لا يمكن استبعاد تغيير النظام، وإن كان من غير المرجح أن يحدث، ناهيك عن تأكيده. ولكن من غير الواضح أيضا أي نوع من الحكومة قد يحل محل الحكومة الحالية. ومن المرجح أن يتغلب النظام الحالي على أي شيء يأتي في طريقه، وأن يجد السبل لمهاجمة الأهداف الإسرائيلية والغربية في جميع أنحاء العالم، والأهم من ذلك، أن يسرع جهوده لتطوير الأسلحة النووية.

ربما نقترب من نقطة تحول في الشرق الأوسط. ولكن ما لا نعرفه هو إلى أين قد يقودنا هذا التحول.

ريتشارد هاس، الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية، هو مستشار أول في شركة سنترفيو بارتنرز ومؤلف كتاب "وثيقة الالتزامات: العادات العشر للمواطنين الصالحين" (بنغوين برس، 2023) والنشرة الإخبارية الأسبوعية "هوم آند أواي".

المصدر: www.project-syndicate.org