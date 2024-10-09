شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في جباليا

وطن: استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في جباليا البلد.

وأفاد الهلال الأحمر، بنقل طواقمه ثلاثة شهداء حتى اللحظة، و15 مصابا، إلى المستشفى المعمداني، جراء استهداف الاحتلال مدرسة الرافعي التي تؤوي نازحين في جباليا البلد.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 42,010 شهيدا، و97,720 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.