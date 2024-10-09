إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لدوائر التنفيذ في المحاكم النظامية

وطن: أعلن اليوم مجلس القضاء الأعلى عن إطلاقه خدمة الدفع الإلكتروني لجميع الأمانات التي تدفع لدوائر التنفيذ في المحاكم النظامية من خلال منصة E-SADAD بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية.

ونشر المجلس عبر صفحته الرسمية، وعبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي الفيديو التوضيحي المرفق مع هذا البيان حول كيفية إتمام عملية التسديد بنجاح وسهولة.

وقال رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محمد عبد الغني العويوي، إن هذه الخطوة تأتي تسهيلاً على المواطنين من أجل تسديد المبالغ المترتبة عليهم لأمانات دوائر التنفيذ بيسر وسهولة.

وأكد شريف القواسمي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في مجلس القضاء الأعلى، أنه تم إنجاز جميع الإجراءات المالية والتقنية لتوفير هذه الخدمة للمواطنين، وأضاف أن مجلس القضاء الأعلى يعمل على أتمتة جميع العمليات المالية في المحاكم النظامية، و أوضح "في هذه المرحلة سيتم الإبقاء على طريقة الدفع المعمول بها من السابق، ويضاف إليها إمكانية الدفع عبر منصة E-SADAD، والدفع بأي من الطريقتين يعتبر معتمداً وموثوقاً".