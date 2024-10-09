البرغوثي: ما يحدث شمال غزة جريمة حرب

وطن: قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي، إن ما يحدث في شمال قطاع غزة من تهجير قسري للمواطنين وإخلاء للمشافي "جريمة حرب".

وأوضح البرغوثي في بيان وصل لوطن نسخة عنه، أن جيش الاحتلال يشن حملة تطهير عرقي إجرامي وهجوما عدوانيا واسعا على شمال غزة.

ونبه إلى أن تهديد الاحتلال لمستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والعودة بإخلاء طواقمها والمرضى جريمة حرب تستلزم تدخلًا فوريًا عاجلًا من الهيئات والمؤسسات الدولية لمنع حدوثها.

وشدد على ضرورة عدم تكرار ما حدث لمجمع الشفاء الطبي ومستشفى ناصر، وغيرهما. داعيًا لضمان درء المخاطر عن حياة المواطنين والاستمرار بتقديم الخدمات الصحية لهم خاصة للمرضى والمصابين.