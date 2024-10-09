جيش الاحتلال يعلن إصابة 3 جنود بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان

رام الله - وطن: أعلن جيش الاحتلال اليوم الأربعاء، إصابة 3 جنود في صفوفه بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان.

يأتي ذلك، بينما أعلن حزب الله فجر الأربعاء أنه تصدى لمحاولات تقدم لقوات الاحتلال في منطقتي بليدا واللبونة.

وقال إنه "لدى محاولة تقدم قوة للجيش الإسرائيلي عند الساعة 4:55 من فجر يوم الأربعاء باتجاه منطقة اللبونة، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة ما أدى إلى تراجعها".

وفي بيان سابق قال حزب الله، إنه قرابة الساعة 12:15 من فجر يوم الأربعاء قام "بتفجيرعبوة ناسفة بقوة من جنود العدو الإسرائيلي واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا وأوقعوا فيها إصابات دقيقة".