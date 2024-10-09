كتاب جديد: بايدن يصف نتنياهو بأنه "كاذب"

وطن: نشرت وسائل إعلام أمريكية مقتطفات من كتاب يصدره قريبا الصحافي بوب وودوارد وينقل فيه عن الرئيس جو بايدن وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "كاذب".

والصحافي وودوارد يعمل في "صحيفة واشنطن" بوست منذ نصف قرن ويتناول في مقالاته ما يدور في كواليس البيت الأبيض، وقد ذاع صيته قبل نصف قرن حين كشف مع كارل بيرنستين فضيحة ووترغيت التي دفعت الرئيس ريتشارد نيكسون إلى التنحي في العام 1974.

وفي كتابه "حرب" الذي سيصدر في 15 أكتوبر، يتحدث وودوارد خصوصا عن جهود ذهبت سدى بذلها الرئيس جو بايدن من أجل وضع حد للحرب التي تشنها إسرائيل على حماس في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق شنته الحركة في السابع من أكتوبر .

ووفق مقتطفات من الكتاب، سأل بايدن خلال محادثة هاتفية جرت في نيسان نتنياهو عن استراتيجيته، فأجاب الأخير بالقول "علينا أن ندخل رفح"، ليرد عليه بايدن "بيبي (لقب نتنياهو)، ليست لديك استراتيجية".

ولاحقا تذمر الرئيس الأمريكي أمام مستشاريه، مشددا على أن نتنياهو "كاذب، ولا يهمه سوى صموده السياسي".

وفي مطلع أيلول ، اعتبر بايدن في تصريح علني أن نتنياهو لا يبذل جهودا كافية للتوصل إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة.

ووفق صحيفة "واشنطن بوست" يتطرق كتاب وودوارد أيضا إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس التي يشير إليها بأنها مؤيدة لمواقف بايدن إنما غير ذات تأثير حاسم في سياسته الخارجية.

وفي تموز، إثر لقاء مع نتنياهو، جاءت لهجة هاريس حادة في إطار توصيفها طريقة إدارة إسرائيل للنزاع في غزة، متعهدة "عدم الصمت" إزاء معاناة الفلسطينيين.

إلا أن تصريحاتها العلنية لم تعكس اللهجة الودية التي سادت المحادثات، وفق الكتاب.

وبحسب كتاب وودوارد، فإن هذا التباين في تصريحات المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من تشرين الثاني، أثار دهشة نتنياهو وحفيظته.