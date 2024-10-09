قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت الشاب طارق ياسين زاهدة، وداهمت بلدة يطا جنوب الخليل واعتقلت الشابين معاذ محمود مخامرة، وشادي غالب قرعيش.

كما اقتحم الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل واعتقل المواطنين آدم بسام بنات، ومحمد بسام جوابرة.

وفي ذات السياق داهمت قوات الاحتلال بلدة السموع واعتقلت الشاب اسماعيل أحمد الحوامدة.

وفي بلدة اذنا غرب الخليل أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي لتفريق عدد من المواطنين اللذين حاولوا العبور من المدخل الرئيسي للبلدة واعتقلت المواطن كاظم حسن صوايفة، عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.