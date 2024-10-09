نتنياهو يمنع غالانت من زيارة واشنطن ويشترط عليه أمرين

وطن: أفاد موقع "أكسيوس" بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو منع وزير الجيش من السفر إلى واشنطن في رحلة كانت مقررة لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على هجوم إيران، مشترطا أمرين.

ونقل الموقع عن مسؤولين "إسرائيليين" قولهم إن غالانت أرجأ زيارته بعد أن منعه نتنياهو في اللحظة الأخيرة.

وكان من المفترض أن تركز زيارة غالانت، التي كانت مقررة يوم الأربعاء، على التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن الهجوم المحتمل لإسرائيل ضد إيران.

ووفق الموقع فإن تحرك نتنياهو لمنع زيارة غالانت لواشنطن هو علامة أخرى على التوتر بينه وبين وزير الجيش، الذي حاول إقالته مرتين في العامين الماضيين، كما أنه أيضا مؤشر آخر على انعدام الثقة العميق بين نتنياهو وإدارة بايدن.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن نتنياهو أبلغ غالانت مساء الثلاثاء أن رحلته لن تتم الموافقة عليها حتى يتلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي جو بايدن وحتى توافق الحكومة الأمنية على الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.

وقالت نائبة السكرتير الصحفي في البنتاغون سابرينا سينغ للصحافيين في وقت سابق يوم الثلاثاء إن "إسرائيل" أبلغت الولايات المتحدة بتأجيل رحلة غالانت.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن نتنياهو كان على علم برحلة غالانت المخطط لها منذ أسبوع، لكنه لم يقم بإجراءات الموافقة المطلوبة من مجلس الوزراء.