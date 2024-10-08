قلقيلية: إصابة 5 شبان برضوض إثر اعتداء قوات الاحتلال عليهم في كفر قدوم

وطن: أصيب خمسة شبان برضوض وجروح، مساء اليوم الثلاثاء، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية من مدخلها الشرقي، وداهمت أحياء القرية، واعتدت بالضرب المبرح على خمسة شبان، ما أدى إلى إصابتهم بجروح ورضوض، وجرى نقل أحدهم إلى المستشفى، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.

وتتعرض قرية كفر قدوم لاعتداءات متكررة من الاحتلال والمستوطنين. ومنذ مطلع تموز/يوليو 2011، تنظم القرية مسيرة أسبوعية سلمية للمطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقه جيش الاحتلال خلال الانتفاضة الثانية عام 2003، ورفضا للمخططات الاستعمارية.