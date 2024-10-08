فصائل المقاومة تواصل التصدي لتوغل وعدوان الاحتلال في محاور عدة من قطاع غزة

وطن: واصلت فصائل المقاومة اليوم الثلاثاء، التصدي للتوغل ولعدوان الاحتلال الإسرائيلي في محاور قطاع غزة، لا سيما مخيم جباليا للاجئين شمالي القطاع وجحر الديك بالمحافظة الوسطى.

وقصفت المقاومة، في وقت سابق اليوم، وفق بلاغات عسكرية، مدينة عسقلان المحتلة ومستوطنة "سديروت" وغلاف غزة، بـ "رشقة صاروخية"، وتحشدات وإمدادات الاحتلال العسكرية بقذائف الهاون.

وقالت كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة "حماس"، إنها فجّرت عبوة شديدة الانفجار في ناقلة جند إسرائيلية قرب مقر مؤسسة بيتنا غرب معسكر جباليا شمال القطاع.

واستهدفت "القسام" دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافاة 4" بعبوة "شواظ" قرب الحاووز التركي غرب معسكر جباليا شمال القطاع.

وصرحت بأن "مقاتلي القسام تمكنوا من الإجهاز على أحد جنود الاحتلال، من المسافة صفر، وفور وصول قوة الإنقاذ تم استهداف أفرادها بعبوة رعدية مضادة للأفراد" وأكدت "إيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح".

واشتبك "مقاتلو القسام"، وفق بلاغ آخر، مع قوة إسرائيلية خاصة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة "بلوك 2" بمعسكر جباليا شمال القطاع.

ولفتت كتائب القسام النظر إلى أنها "دكّت مقر القيادة والسيطرة في منطقة الإدارة المدنية شرق معسكر جباليا شمال القطاع بعدد من قذائف الهاون".

وجاء في بلاغ اخر للقسام ، "بعد عودتهم من خطوط القتال؛ أبلغ مجاهدونا عن اشتباكهم مع قوة للاحتلال من المسافة صفر في منطقة بلوك 2 بمعسكر جباليا، أمس الاثنين، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء".

من جهتها، ذكرت "سرايا القدس"؛ الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنها استهدفت دبابة "ميركافاة" إسرائيلية بقذيفة "تاندوم" في منطقة القصاصيب وسط مخيم جباليا.

وقصفت "السرايا"، برشقة صاروخية، جنوب مدينة عسقلان المحتلة. بينما دك مجاهدو السرايا التحشدات العسكرية التابعة للاحتلال المتوغلة في مخيم جباليا بقذائف الهاون.

وأعلنت "سرايا القدس" وألوية الناصر صلاح الدين، عن عملية قصف مشتركة، بقذائف الهاون، لمقر التحكم والسيطرة للاحتلال الإسرائيلي في جحر الديك وسط قطاع غزة.

ونوهت السرايا إلى أنها قصفت مستوطنة "سديروت" وغلاف غزة برشقة صاروخية .

وفي ذات السياق، قصفت "كتائب المجاهدين" تجمعاً لجنود الاحتلال في محور تقدم جباليا بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل. مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في مكان الاستهداف.

ونوهت "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى"، إلى أنها وبالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، دكتا موقع قيادة وسيطرة قوات الاحتلال في "نتساريم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل؛ ردًا على جرائم الاحتلال ودفاعًا عن الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وذكرت كتائب شهداء الأقصى، أنها قصفت بعدد من قذائف الهاون مقر القيادة والسيطرة التابعة للاحتلال في منطقة الإدارة المدنية شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.