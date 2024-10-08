أكثر من 27 غارة على الضاحية الجنوبية خلال الساعات الأخيرة

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الواسع على لبنان، مرتكباً مزيداً من المجازر، باستهدافه القرى والبلدات في الجنوب والبقاع، والضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي آخر اعتداءاته لليوم، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت سلسلة من الغارات العنيفة التي تجددت صباح اليوم الثلاثاء، وذكرت مصادر صحفية محلية أن ما يزيد عن الـ26 غارة استهدفت الضاحية الجنوبية خلال 24 ساعة.

كذلك، أكدت أن الاحتلال يواصل اعتداءاته على الضاحية، مستهدفاً طواقم الدفاع المدني ورجال الإنقاذ لمنعهم من التقدم في اتجاه المناطق المستهدفة، مؤكداً أن سيارات الدفاع المدني والإسعاف "عاجزة عن دخول الضاحية بسبب القصف الإسرائيلي لها".

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن النيران لا تزال تندلع حتى الآن إثر الغارة الأخيرة على تحويطة الغدير في الضاحية، لافتاً إلى أن الغارة طالت على ما يبدو خزانات الوقود.

وبالتوازي مع ذلك، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مرتفعات جبل السدانة عند أطراف العرقوب في جنوبي لبنان، وفق مراسلتنا.

وطال القصف المدفعي الإسرائيلي علما الشعب والناقورة، بينما أغارت طائرات الاحتلال على مدينة صور بالقرب من مستشفى حيرام، وعلى مدينة النبطية. واستهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية دراجة في بلدة الرمادية الجنوبية. كما استهدف الطيران بلدات ياطر والخيام وتفاحتا.

أمّا في البقاع، فاستهدفت طائرات الاحتلال، عدة بلدات في البقاع الغربي والشرقي، مما أدى إلى ارتقاء شهداء. وأكدت ذات المصادر أنّ الاحتلال ارتكب مجزرة في بلدة الخضر في البقاع الشمالي شرقي البلاد.

وفي إطار استهداف القطاع الصحي، أكدت منظمة الصحة العالمية، أنها تحققت من 36 هجوماً على المرافق الصحية منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي في لبنان.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على لبنان منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وبحسب الإحصائيات الأخيرة لوزارة الصحة في لبنان، ارتفع عدد الشهداء إلى 2083، فيما وصل عدد الجرحى إلى 9869 جريحاً.

المصدر: "الميادين"