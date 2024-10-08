شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

وطن: استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في القطاع، باستشهاد عدد من المواطنين إثر قصف طائرة حربية مركبة مدنية على مدخل النصيرات الغربي وسط القطاع، كما استُشهد شاب على الأقل وأصيب آخرون، إثر استهداف طائرة حربية إسرائيلية أرضا زراعية في محيط مدخل بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وأصيب ثلاثة مواطنين بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال برجا في منطقة العلمي بمخيم جباليا شمالا، وأصيب عدد من المواطنين جراء إطلاق مروحيات الاحتلال النار على المنازل في مشروع بيت لاهيا شمالا، كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في شارع الشهداء بحي الرمال وسط مدينة غزة.

كما اندلعت النيران في أحد المنازل جراء قصف إسرائيلي استهدف المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 41,965 مواطنا وإصابة 97,590 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء. الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات هائلة في الوصول إلى جميع المناطق المتضررة.