شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: اعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا في الأيام والتواريخ المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

الأربعاء 9/10/2024

جزء من المنطقة الصناعية رام الله ويشمل مصنع سنقرط والمجاورين ، المتطورة للأدوية والمجاورين ، فلل العويسي والمجاورين ، كسارات العمواسي ، مصنع العداسي والمجاورين ، مخماس فن لاند والمجاورين ، الأمن الوقائي والمجاورين ، محطة الغاز والمجاورين ، كسارات ازمقنا والمجاورين ، المدارس الفرنسية والمجاورين ، كراج زيدون والمجاورين ، كراج الشافعي والمجاورين ، مصنع الريان والمجاورين ، الشركة المتحدة للسيارات والمجاورين ، شركة الأخوين رابي والمجاورين ، مضخة مصلحة المياه والمجاورين ، مصنع باطون الشرقية ، مصنع الأعلاف والمجاورين ، شركة سعسع والمجاورين ، نعفش والمجاورين ، كراجات بلدية رام الله والمجاورين ، الدفاع المدني والمجاورين ، شركة الكوكاكولا والمجاورين ، جزء من بيتونيا وتشمل منطقة وادي الدير ، مستودعات الكوكاكولا والمجاورين في بالوع بيتونيا والمجاورين ، إسكان الجنان والمجاورين ، إسكان شام مقابل كازية أبو لطفي والمجاورين.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.