مؤسسة "قدسنا" واتحاد الجمعيات الخيرية يوقعان اتفاقية تعاون لخدمة المجتمع المقدسي

وطن: وقع رئيس جامعة القدس ورئيس مؤسسة قدسنا للتمكين والتنمية أ.د عماد ابو كشك ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في القدس الأستاذ فؤاد عابدين، اتفاقية تعاون مشترك بهدف تعزيز مجالات العمل الخيري والتنموي في مدينة القدس.

وتضمنت الاتفاقية التعاون في بناء القدرات المالية والإدارية للمؤسسات والجمعيات المقدسية، وتطوير أدوات العمل الخيري والتنموي في مدينة القدس، وتصميم برامج تنموية مشتركة، وأخرى وقفية لضمان استدامة عمل المؤسسات وتطويرها.

من جهته، أشاد أ.د عماد أبو كشك بدور الاتحاد وأهميته كمظلة جامعة للجمعيات في مدينة القدس، مؤكدًا أهمية التعاون والتكامل وتنسيق الجهود لتعزيز الأثر في مدينة القدس، مما يسهم في تعزيز صمود المقدسيين.

وبين أ.د. أبو كشك بأن مؤسسة قدسنا ضمن استراتيجيتها الجديدة تسعى لبناء تحالفات على مستوى المؤسسات المقدسية وعلى مستوى المانحين من جهة أخرى، معتبرًا هذه الشراكة جزءًا من هذه الاستراتيجية.

وأوضح الأستاذ فؤاد عابدين دور مؤسسة قدسنا وجامعة القدس في مدينة القدس، مؤكدًا أهمية هذه الاتفاقية لتعزيز التعاون والعمل المشترك لخدمة مدينة القدس، ومواجهة التحديات المتفاقمة بوجه المؤسسات المقدسية.

واستعرض مدير عام اتحاد الجمعيات الخيرية الأستاذ يوسف قري أبرز التحديات والمشاكل التي تعاني منها الجمعيات الخيرية في مدينة القدس، وأهمية توفير الحلول الممكنة لضمان بقاء وتطوير عمل الجمعيات في مدينة القدس.

وحضر مستشار رئيس جامعة القدس أ.د. حسن دويك، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة قدسنا الأستاذ أحمد النوباني، والمستشار القانوني للمؤسسة الأستاذ محمد أبو تايه، ومدير برنامج التنمية المجتمعية الأستاذ أحمد حمو.