الاحتلال يستهدف الطريق الذي تسلكه مركبات الإسعاف بين غزة والشمال

وطن: استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالقصف والتدمير طريق الإسعاف بين محافظتي غزة وشمال قطاع غزة.

وقالت الخدمات الطبية في غزة، إن الاحتلال قطع الطريق الذي كانت تسلكه سيارات الإسعاف لتحويل الحالات الخطيرة من مستشفى كمال عدوان في شمالي القطاع إلى المعمداني بمدينة غزة.

وأوضحت "الخدمات الطبية"، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا قرب مفترق أبو شرخ، ما أدى لقطع الطريق الطبي بين غزة والشمال.

ونوهت: "هناك العشرات من الحالات الخطيرة بحاجة إلى تدخل طبي عاجل غير متوفر في مستشفيات الشمال المحاصرة".

وفي سياق متصل، أشارت مصادر محلية، إلى أن مدفعية الاحتلال واصلت قصف واستهداف محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

ونوهت المصادر، إلى أن القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي مُستمر في محيط مستشفى كمال عدوان. مبينًا: "لا يزال عدد كبير من النازحين محاصرين داخله، في حين تتساقط الشظايا داخل المستشفى".